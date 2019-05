D’Anna (Fano Città Ideale): “Riqualificazioni alberghiere e ripristino della Fano-Urbino per essere appetibili al turismo cinese”

16 Maggio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Un treno diretto, o meglio, un aereo per la Cina da prendere al volo. E’ quello su cui dovrebbe “salire” la città di Fano secondo il candidato della lista civica Fano Città Ideale, Giancarlo D’Anna: “Nei prossimi mesi – scrive – si presenteranno, se sapremo coglierle, delle grosse opportunità per le Marche e per Fano, grazie all’interesse evidenziato per il territorio delle Marche dal CITS (Tour Operator di Stato della Repubblica Popolare Cinese) e concretizzatosi con un accordo con la nostra Regione che prevede, tra l’altro, un collegamento aereo internazionale Shanghai-Ancona con tre voli la settimana. I cinesi che turisticamente hanno ‘invaso’ negli ultimi anni buona parte del Sud Est Asiatico mostrano sempre più interesse per l’Europa e l’Italia in modo particolare. Quello cinese è un turismo ricco che potrebbe aprire opportunità anche dal punto di vista del mercato immobiliare anch’esso in sofferenza”.

Cosa può e deve fare la nostra città in questo contesto? “Sicuramente – spiega D’Anna – intervenire con progetti che prevedano una riqualificazione delle strutture alberghiere, in accordo con la Regione, con particolare attenzione alle esigenze di questi turisti. Poi investimenti sulle infrastrutture e collegamenti. La ferrovia Fano-Urbino deve necessariamente rientrare in questo contesto perché direttamente dalla fermata ferroviaria dall’aeroporto di Falconara-Ancona, sarebbe possibile non solo raggiungere Urbino ma proporre insieme alla città ducale un percorso che veda come prima tappa Fano. E’ evidente che tesori come la stupenda chiesa di San Pietro in Valle, in un contesto simile, non possono più essere aperti a singhiozzo. Come pure deve continuare la battaglia per il rientro del Lisippo in Italia e ovviamente a Fano e l’attenzione ai vari progetti su Vitruvio. In definitiva la sfida è lanciata ma bisogna iniziare a lavorarci subito con serietà e professionalità”.