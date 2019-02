Delvecchio contro il digestore a Bellocchi: “Si tratta di biogas, pronti alle barricate”

26 Febbraio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – “Vogliono fare di Fano la città dei rifiuti ma noi ci batteremo e siamo pronti alle barricate pur di impedire che questo progetto si concretizzi”. Il consigliere comunale dell’Udc Davide Delvecchio ha firmato una mozione con la quale punta il dito contro la giunta Seri, responsabile, a sua dire, di svendere Aset e di permettere che la città si trasformi in una discarica. “Pochi mesi dopo l’insediamento di Seri – spiega Delvecchio- è stato firmato un protocollo da Aset, Marche Multiservizi e Herabiente, parliamo di dicembre 2014, per la gestione dei rifiuti nella nostra provincia. Quel documento, in poche parole, avrebbe portato alla chiusure di tutte le discariche della provincia ad eccezione di quella di Monteschiantello e alla realizzazione di un digestore anairobico a Falcineto o a Bellocchi”. Digestore che a detta di Delvecchio è in sostanza una centrale biogas e che sarebbe previsto a Bellocchi nell’area di sviluppo della zona industriale. “Una struttura che dovrebbe raccogliere anche rifiuti organici, in poche parole produrre gas metano. Una struttura che provocherebbe un traffico di 30-35 camion al giorno, circa 8.000 camion all’anno. Ma perché farla a Fano? Perché non prevedere qualcosa di più piccolo nell’area di Monteschiantello che è già compromessa? Tra le altre cose quel protocollo di intesa non è mai passato in consiglio comunale e quando ho iniziato a documentarmi sulla vicenda ho dovuto sollecitare in più di una occasione la consegna dei documenti che avevo richiesto. Da maggio mi sono stati dati ad ottobre. Vorrei che fosse chiaro che a quella centrale ci opporremo con tutte le forze e siamo disposti a scendere in strada e a fare le barricate pur di impedirla. Fano non è la discarica della provincia”.