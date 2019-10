Disabilità sensoriale, in arrivo fondi per le famiglie da Ambito e Regione

17 Ottobre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – L’Ambito Territoriale Sociale 6 – Ente capofila Comune di Fano informa che la Regione Marche, ha stanziato, anche per l’anno scolastico 2019/2020, un fondo destinato ai contributi per l’attuazione dei seguenti interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriali: assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare; sussidi e supporti all’autonomia; adattamento dei testi scolastici; frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati. Gli atti normativi e la modulistica relativa possono essere scaricati dal sito web dell’ATS 6: www.ambitofano.it.

Le famiglie interessate potranno avvalersi, nella compilazione delle domande di contributo, della collaborazione gratuita di ENS Sez. Pesaro e Urbino (370.3713458, pesaro.ens.famiglie@gmail.com, pesaro@ens.it; presenza a Fano nel giorno da definire dalle 9 alle 13, presso gli uffici ATS 6, in Via Rainerio, 6) e di U.I.C.I. Sez. Pesaro e Urbino (0721.416171, 337.1067962, uicps@uiciechi.it, didattica.ps@uiciechi.it; giorni di apertura lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 ed il giovedì dalle 15 alle 18). Le domande di contributo, con allegata la relativa documentazione richiesta, verranno trasmesse dalle associazioni all’Ambito Territoriale Sociale 6.

Il bando arriva dopo apposita consultazione tra l’assessore al Welfare di Comunità e presidente del comitato dei sindaci dell’Ats 6 Dimitri Tinti, la coordinatrice dell’Ambito Roberta Galdenzi e le associazioni provinciali che si occupano di disabilità sensoriale, nell’ottica di un percorso partecipato che è proprio del Comune di Fano e dell’ambito stesso. Per ulteriori informazioni si potrà contattare l’ATS 6 in via S. Eusebio, n.32, rivolgendosi alla dott.ssa Maria-Cristina Belli: recapito tel. 0721 887681.