Domani alla Rocca Malatestiana appuntamento culturale con il professor Lucio Ricci

Fano (PU) – Per la rassegna “Liberi Libri”, appuntamento culturale martedì sera alla Rocca Malatestiana (21.15) con il prof. Lucio Russo, fisico, ordinario di Calcolo della probabilità all’Università di Roma-Tor Vergata, che presenterà “Perchè la cultura classica” (ed. Mondadori)

Qual è il valore che oggi viene attribuito alla cultura classica? E’ vero che lo studio del greco antico e del latino sarebbe ormai del tutto inutile nelle società moderne, marcatamente orientate verso discipline e conoscenze di immediata utilità, e che il liceo classico dovrebbe essere abolito? Per molti secoli, dal Rinascimento ad almeno tutto l’Ottocento, le fonti classiche hanno svolto un ruolo chiave all’interno del pensiero europeo, come è testimoniato dai numerosissimi debiti linguistici di parecchie scienze nei confronti del greco antico. Per non parlare di concetti che sono considerati fondamentali per la nostra civiltà, come quelli di «contratto sociale» e «democrazia» attinti dalla cultura greca. Poi c’è stato uno strappo… L’autore, fisico, ordinario di Calcolo della probabilità all’Università di Roma-Tor Vergata, ha pubblicato “Flussi e riflussi. Indagine sull’origine di una teoria scientifica” (Feltrinelli, 2003), “Ingegni minuti. Una storia della scienza in Italia”, “Stelle, atomi e velieri” (Mondadori, 2015) e “La bottega dello scienziato. Introduzione al metodo scientifico” (il Mulino, 2016).

Introduzione a cura del prof. Alfredo Antonaros. Durante le presentazioni, si terrà l’iniziativa “Ad Alta Voce: letture notturne a capitoli” con due giovani attori Giovanni Briganti e Giulia Bellucci.

I prossimi appuntamenti:

Martedì 28 agosto ore 19.00 il prof. Federico Condello, traduttore di Sofocle, docente di filologia greco-latina e letteratura e tradizione classica all’Università di Bologna, presenterà “La scuola giusta” (ed. Mondadori).

Venerdì 31 agosto alle ore 18.30 presso la MeMo – Mediateca Montanari, Pietro Del Soldà che svolge attività di docenza, a metà strada tra radiofonia (è il popolare conduttore di “Tutta la città ne parla” di RADIO3 Rai, e filosofia, all’università Ca’Foscari di Venezia, presenterà il suo saggio “Non solo di cose d’amore” (ed. Marsilio), con l’introduzione specialistica del prof. Massimo Puliani, che dirige a Macerata il corso di comunicazione multimediale.

In caso di maltempo gli incontri si terranno nella sala della Galleria della Rocca

info fb: FanoRocca; posta: info@fanorocca.it