Domenica 19 luglio la grande musica di Radio Studio Più in diretta da Piazza Costa

Fano (PU) – La ‘dance station d’Italia’ sbarca in Piazza Costa. Domenica 19 luglio, in una dei luoghi più vivaci della città, gli apprezzati dj di Radio Studio Più saranno i grandi protagonisti di una serata a tutta musica.

Si comincia già dalle 19 30, in pieno orario aperitivo, per proseguire fino alle 22 30. Sarà un altro appuntamento imperdibile – e di rilevanza nazionale – per i tantissimi che nelle ultime settimane stanno affollando la piazza e i locali della zona. Piazza Costa è stata di recente ‘restituita’ alla città, con una Ztl sperimentale che consente di organizzare concerti e altri eventi con grandi artisti e intrattenitori. Il tutto con la massima sicurezza, nel rispetto delle norme anti-Covid.

L’appuntamento di domenica si preannuncia davvero imperdibile, grazie a tre ore di diretta radio in cui Fano e la stessa location saranno le grandi protagoniste, insieme ai mattatori di Radio Studio Più e al pubblico presente. Sul palco centrale ci saranno lo speaker Walter Massa e Dj Matteo Pietrelli: il divertimento è assicurato. Merito dei commercianti di Piazza Costa, che per l’estate 2020 stanno organizzando tante serate per ravvivare ancora di più il centro storico.

“Questo evento – ha commentato Federico Arceci, responsabile eventi dell’emittente radiofonica per Marche ed Emilia-Romagna – servirà di riflesso anche per promuovere l’intero territorio in questa fase di ripresa economica, turistica e culturale. Un altro segnale di vicinanza alla Città della Fortuna dopo il Capodanno in Piazza XX Settembre e le dirette dal Carnevale di Fano”.