Domenica torna il trofeo “Lamberto Tonelli”.

Fano (PU) – Si svolgerà Domenica 21 Ottobre 2018 la corsa podistica della città di Fano “4° Trofeo Lamberto Tonelli” organizzata dal Gruppo Podistico Fanocorre. Il ritrovo è domenica mattina 21 ottobre alle ore 08:00 in Piazza XX Settembre. Si parte con i bambini (ore 08:45-9:00) e poi ragazzi, completamente gratis, con medaglia ricordo e succo per tutti i partecipanti. Alle 09:45 largo ai grandi con un circuito cittadino completamente chiuso al traffico (città, mare e di nuovo città con passaggi mozzafiato lungo le mura augustee via Arco d’Augusto, Corso Matteotti e Piazza) di 5 km.

Per i più esperti ci sarà la possibilità di ripetere il circuito 2 volte per un totale di 10km. L’invito a partecipare è rivolto a tutti, competitivi e non, camminatori, corridori per un giorno, runners incalliti, nordic walking, famiglie nessuno escluso con possibilità d’iscriversi al momento in Piazza XX Settembre. Tantissime le attività collaterali previste sempre in Piazza per famiglie e bambini comprese le attività di clown terapia dell’Associazione T’Immagini Onlus. Si tratta di una gara fortemente voluta dalla Fanocorre per ricordare Lamberto Tonelli, fondatore dell’associazione, noto non solo per i suoi meriti sportivi ma per ciò che ha umanamente trasmesso a tutti i ragazzi del gruppo podistico. “Chi lo ha conosciuto lo ha apprezzato come campione nella vita e campione nello sport” ha dichiarato il Presidente Matteo Broccoli.

Lo svolgimento della gara è possibile anche grazie al legame tra Fanocorre e Avis, realtà sempre presente nelle manifestazioni sportive. E’ previsto un premio speciale per i podisti donatori. L’evento si svolge per il secondo anno consecutivo grazie alla collaborazione con l’Assemblea Legislativa delle Regione Marche, vista l’importanza che riveste la manifestazione sotto il profilo della promozione turistica della città . La partenza da Piazza XX Settembre permette ai numerosi atleti provenienti dalle vicine città di conoscere il centro storico e la zona mare. L’Assessore Caterina Del Bianco a nome dell’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che rendono possibile tali manifestazioni sportive: l’Ufficio Viabilità e Traffico del Comune di Fano, il Comando di Polizia Municipale ed il settore lavori pubblici.

Si ringraziano inoltre i numerosi volontari che lungo tutto il percorso aiuteranno a gestire la chiusura del traffico, a partire dai volontari Fano Corre, della Protezione Civile, del CSI di Fano fino al servizio di assistenza in bici della società ciclistica Fanese. Si tratta di una bellissima rete di collaborazione tra le associazioni della città. Per ulteriori info consultare il sito www.fanocorre.com. Inevitabili saranno i disagi domenica mattina per i residenti della zona centro e Sassonia. Sul sito del comune di Fano è pubblicata l’ordinanza con i divieti di sosta, i divieti di transito con l’elenco di tutte le vie interessate. www.comune.fano.pu.it