Drone Racing, a Fano l’unico torneo nazionale riconosciuto dal Coni da giocare seduti sul divano

Fano (PU) – Sarà la città di Fano ad ospitare sabato 4 aprile l’unico torneo nazionale amatoriale riconosciuto dal Coni di Drone Racing. Il momento storico di emergenza pandemica costringe i cittadini d’Italia e del Mondo a starsene in casa ma non per questo gli organizzatori del Drone Racing Fano hanno rinunciato alla possibilità di dare vita a questo evento unico nel suo genere al quale sono già iscritti 40 piloti provenienti da Marche, Liguria, Veneto, Emilia R., Lombardia, Puglia,Piemonte, Toscana e Lazio, tra cui Luisa Rizzo (17 anni), campionessa in carica della massima categoria F9U.

Grazie al simulatore di volo professionale Velocidrone, l’evento si svolgerà completamente on line mentre, tramite una chat VOIP molto nota in ambienti di video gaming online, i piloti potranno parlarsi e scherzare come fossero al campo, e allo stesso tempo un Direttore di Gara e un regolamento ferreo li guideranno attraverso tutte le fasi della competizione.

L’associazione sportiva DRF-Drone Racing Fano, regolarmente iscritta nel Registro del CONI, e affiliata al Centro Sportivo Italiano tramite il comitato di Fano (PU), è il punto di riferimento Nazionale per il Drone Racing amatoriale.

“Ad inizio 2020 – spiega il presidente Loris Penserini -, abbiamo lanciato l’idea della Coppa Italia DRF che è stata subito accettata dal Coni tramite il Csi. La situazione che si è venuta a creare successivamente ci ha ovviamente impedito di disputare l’evento all’aperto ma non ci siamo abbattuti e abbiamo trasformato il tutto in un torneo virtuale”.

L’intera gara potrà essere vista comodamente in salotto con smart-TV, poiché sarà trasmessa in diretta streaming dal TBD Flying Team, responsabili degli aspetti di comunicazione e media di DRF.

Alla diretta live che partirà alle 16 parteciperanno come ospiti anche il presidente Csi Pesaro Urbino Marco Pagnetti, e gli sponsor Farins-Frames, Drone24Hours e TTP TECHNOLOGY.

Link per seguire la diretta: http://bit.ly/TBD_YouTube

(Nella foto i campioni d’Italia di Drone Racing insieme al team Drone Racing Fano e alla campionessa d’Italia in carica (2019) della massima categoria F9U di Drone Racing: Luisa Rizzo di 17 anni.