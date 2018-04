Due location ma un unico obiettivo: lo sport come strumento d’integrazione

3 aprile 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – L’Aispod raddoppia. Non contenta dei risultati ottenuti a livello regionale nelle discipline nuoto e bocce, l’associazione presente a Fano dal 2005 (Associazione inclusione sociale pari opportunità disabilità) presieduta da Romina Alesiani, lo scorso 30 marzo ha organizzato un meeting regionale di bocce coinvolgendo due intere comunità, quella fanese e quella di Calcinelli di Colli al Metauro.

Per la prima volta,infatti, la manifestazione che ha visto la partecipazione anche di So Sport Urbino e Anthropos di Civitanova Marche, si è svolta in due location distinte dando così modo ai partecipanti di mettersi alla prova su corsie diverse e dimostrare quindi le proprie abilità e i progressi fatti.

Protagonista al mattino la bocciofila Metaurense di Colli al Metauro dove i 37 giocatori di età compresa tra i 13 e i 60 anni, hanno dato vita a tantissime gare divisi in categorie promozionale, agonistico, agonistico C21 ed elite.

Il pomeriggio poi, dopo il pranzo al ristorante Da Fiore, si è proseguito alla Bocciofila San Cristoforo di Fano dove ci sono state le fasi finali che, come sempre, hanno messo in luce i talenti nostrani a cominciare da Manuel De March e Manuel Anniballi. Anniballi ha vinto l’oro nel singolo C21 ed entrambi si sono messi al collo il metallo più prezioso nella coppia.

Primo posto anche per Adelpino Moretti e Mirko Montanari (coppia promozionale) e bronzo, sempre nella categoria promozionale, per Stefano Moricoli.

Alla cerimonia di premiazione anche l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fano, Marina Bargnesi.