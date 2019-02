Ecco come sarebbe la costa con le barriere antirumore

20 Febbraio 2019 // di Fanoinforma // Comments

REGIONE MARCHE – Sorpresa in consiglio regionale. Il consigliere regionale Mirco Carloni, nel corso della discussione sulle barriere antirumore alte 8 metri che Ferrovie vorrebbe installare lungo la tratta ferroviaria di molti comuni marchigiani, ha portato in aula il plastico che riproduce gli effetti che produrrebbe questa installazione.

In aula il consigliere Mirco Carloni ha cosi motivato la sua scelta : “L’aula consiliare e la GIunta Regionale si devono rendere conto degli effetti devastanti che questo muro avrebbe per la vita di tanti concittadini marchigiani. La Regione dica un NO chiaro ed assoluto a qualsiasi progetto che preveda queste mastodontiche barriere. Si trovino soluzioni alternative a quelle proposte senza se e senza ma” .