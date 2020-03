Ecco le misure che ha adottato l’Area Vasta 1 per contrastare il Covid-19

11 Marzo 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Viste le disposizioni volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, l’Area Vasta 1, a partire dal 26/02/2020, ha provveduto ad attuare alcune misure temporanee (limitate alla situazione emergenziale) dirette a ridurre il più possibile l’accesso agli uffici pubblici, al fine di evitare il contatto tra le persone, ed a privilegiare canali telefonici e telematici di gestione dei servizi.

Qui di seguito un sintetico elenco delle misure intraprese in merito alle quali la cittadinanza potrà documentarsi più esaustivamente consultando il seguente sito: http://www.asur.marche.it/, eventi e news, Area Vasta 1.

Area Vasta ha provveduto a:

 mettere a disposizione un numero telefonico per il cambio medico degli assistiti;

 prorogare i tempi di rinnovo per gli assistiti in scadenza;

 introdurre la prenotazione obbligatoria per i prelievi ematici al fine di scaglionare i pazienti ed evitare assembramenti; la prenotazione va fatta presso i singoli punti prelievo;

 ricevere via mail la richiesta di fornitura di materiale protesico per evitare l’afflusso allo sportello;

 rinviare a dopo il 03 Aprile 2020 la presentazione delle domande di rimborso per i pazienti oncologici.

Si ribadisce la improrogabilità ed eccezionalità delle misure su indicate, adottate a tutela dell’utenza ed al fine di rispettare le direttive ministeriali e la cui durata è limitata al periodo emergenziale. Come precedentemente specificato, nel sito http://www.asur.marche.it/, eventi e news, Area Vasta 1 – che si esorta tutta la cittadinanza a visitare – verrà fornita più esaustiva spiegazione con relativi contatti telefonici e telematici. Si auspica la collaborazione di tutti nel mettere in atto quanto su esposto e si prega di darne la massima diffusione.