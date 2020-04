Economia locale: come ripartiremo? Un webinar per confrontarsi

22 Aprile 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Coinvolgere i principali stakeholder del nostro territorio con l’intento di individuare nuovi percorsi per rilanciare l’economia falcidiata dal Coronavirus. E’ questa la premessa da cui nasce il convegno on line gratuito dal titolo “L’economia del territorio ai tempi del Covid 19: nuove strategie per nuove opportunità” organizzato dal Centro Studi Economia e Territorio in collaborazione con il Centro per l’Innovazione e l’imprenditorialità dell’Università Politecnica delle Marche e il contributo della Regione Marche, in programma venerdì 24 aprile a partire dalle 15,30.

In questo momento di disorientamento è quanto mai prioritario fornire a imprenditori, manager e responsabili finanziari gli strumenti e le competenze adeguate per gestire la fase di ripartenza con slancio e vigore. I relatori saranno Giorgio Giovannini dell’ Adriatic Area Manager di Credito Valtellinese Group, il Prof. Donato Iacobucci dell’Università Politecnica delle Marche, Alessandra Micozzi, Ricercatrice universitaria ed esperta di Start-Up, Maurizio Mazzanti, Digital Marketer nonché fondatore di Reborn Ideas, Fabio Racchini di Digital Expert e fondatore di WoW Factory, Mauro Uliassi Chef 3 Stelle Michelin.

La formula del Convegno sarà molto dinamica, considerato che dopo l’intervento di ciascun relatore, ogni partecipante potrà partecipare in base alle proprie preferenze ad una room tematica per interagire direttamente con il moderatore. Le stanze tematiche saranno tre. La prima si focalizzerà su “nuove strategie d’impresa”, la seconda affronterà “le opportunità del business nel digitale” e la terza definirà il perimetro delle “nuove garanzie statali e le prospettive di credito agevolato”.

“Abbiamo ritenuto opportuno creare un momento di confronto – spiega Mario Pelonghini presidente del Centro Studi Economia e Territorio -, caratterizzato da una visione operativa, per mettere nelle condizioni le nostre Aziende di orientarsi in un contesto che uscirà completamente mutato da questa pandemia. I nostri imprenditori hanno urgenza di assimilare e studiare le competenze necessarie per determinare il futuro del nostro tessuto economico, che sarà chiamato ad una grande prova, una volta che verrà sconfitto il Covid 19. Abbiamo coinvolto le migliori menti per un Convegno (la cui partecipazione è gratuita), che dovrà essere strategico quanto operativo, in quanto nelle stanze private i partecipanti potranno esporre casi quotidiani e specifici che si trovano ad affrontare. E’ la prima volta che organizziamo un Convegno on line, avendo sinora sempre predisposto sessioni fisiche: pertanto, anche per noi del Centro Studi Economia e Territorio, si tratta di una nuova esperienza su cui nutriamo delle legittime aspettative”.

Alessandra Micozzi, Ricercatrice del Centro per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Univpm, si sofferma sull’aspetto contenutistico: “Da circa due mesi abbiamo iniziato a studiare la reazione delle Aziende nei confronti di questo shock. Come Centro Univpm, in collaborazione con il Centro Studi Economia e Territorio, abbiamo predisposto un sondaggio rivolto alle aziende ubicate principalmente nella provincia di Pesaro e Urbino, che ha fornito spunti di riflessione interessanti. Durante il Convegno andremo a coniugare questi risultati con le visioni dei relatori, così da tratteggiare un quadro che sia il più coerente e aderente possibile al contesto economico in cui ci troviamo”.

Pelonghini entra poi nella sfera organizzativa: “Basterà accedere alla pagina https://mailchi.mp/centrostudieconomiaterritorio/live24aprile2020 ed iscriversi con i propri dati. Il giorno antecedente al Convegno, i partecipanti riceveranno una mail che contiene il link per seguire il Convegno e i 3 link per l’accesso alle room tematiche, che potranno essere selezionate in base alle proprie preferenze e inclinazioni”.

Per ogni esigenza, è possibile inviare una mail a: segreteria@centrostudieconomiaterritorio.it