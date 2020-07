Elezioni regionali, domani la presentazione di Aguzzi e Minardi

24 Luglio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Aguzzi il mattino e Minardi il pomeriggio. Iniziano a ufficializzarsi le candidature per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre e con esse anche le presentazioni.

Doppio appuntamento sabato 25 luglio: alle 10.30, dopo l’investitura ufficiale arrivata addirittura dal Cavaliere Silvio Berlusconi, sarà la volta di Stefano Aguzzi, ex sindaco di Fano ed attuale cittadino di Colli al Metauro, che concorrerà per Forza Italia Berlusconi Civici per le Marche.

Alle 17.30 invece sarà la volta di Renato Claudio Minardi, il cui nome era già noto da tempo essendo stato scelto dal coordinamento provinciale del Pd. Minardi farà un report dei 5 anni in Regione è presenterà lo slogan scelto: “Ci sono con Te”.

“Mi candido – dichiara Minardi – assumendo su di me la responsabilità dell’impegno verso ogni cittadino e cittadina, verso coloro che sono più fragili e in difficoltà socio-economica, verso ogni chilometro della nostra bella Provincia, verso ogni amministratore dei nostri comuni, verso ogni imprenditore coraggioso e i suoi dipendenti, verso ogni volontario delle nostre straordinarie associazioni. Mi candido perché ho un sogno che voglio condividere con tutti coloro che vorranno sostenermi: migliorare insieme il futuro del territorio che amiamo”.