Eta Beta, il pareggio di Treviso è da bicchiere mezzo pieno

11 Febbraio 2020

Fano (PU) – Si allontana la zona play off ma aumenta anche il margine da quella play out. E’ sicuramente mezzo pieno il bicchiere per Eta Beta che sabato, nella sfida valida per la 15esima giornata del campionato nazionale di serie B di calcio a 5, pareggia per 4-4 nella tana dello Sporting Altamarca Futsal, formazione imbottita di stranieri e reduce da 8 risultati utili negli ultimi 9 incontri. Al Pala Maser (Treviso), finisce 4-4 con Eta Beta che parte col freno a mano tirato e va sotto per 2-0 prima della rimonta lampo firmata da Ettaj che ristabilisce la parità in 2 minuti con una doppietta. Situazione opposta nella ripresa con i fanesi che si portano sul 2-4 grazie ad un autogol e al portiere Tonelli che infila la difesa direttamente dalla propria porta, prima di tirare i remi in barca e subire il ritorno veneto che al 18esimo e a 20 secondi vede la formazione di casa segnare i gol del 3-4 e del 4-4. Quando mancano sette partite al termine della prima fase, Eta Beta è settima in classifica a quota 20, a sei punti dal quinto posto che significherebbe play off e a +8 dal penultimo che significherebbe play out.

Foto: Pagina facebook FCD Sporting Altamarca Futsal