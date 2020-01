Europa, lavoro e ambiente: doppio appuntamento con Susanna Camusso

10 Gennaio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro – Doppio appuntamento domani 11 gennaio con Susanna Camusso che sarà a Pesaro in mattinata e a Fano nel pomeriggio. Alla 9.30, nella sala Di Vittorio della Cgil provinciale in via Icaro, Susanna Camusso già segretario generale nazionale della Cgil, responsabile delle politiche internazionali parlerà di Europa e lavoro. Delle politiche del lavoro comunitarie nel confronto con la nuova Commissione europea oltre a Susanna Camusso parleranno Roberto Rossini segretario generale Cgil Pesaro e Daniela Barbaresi segretaria generale Cgil Marche.

Con questo incontro la Cgil Pesaro vuole approfondire i temi del lavoro e delle politiche economiche e sociali nel quadro complesso dell’Unione europea ma di importanza fondamentale per la crescita e lo sviluppo degli anni a venire. Nel pomeriggio, alla Mediateca di Fano, alle 17:00, Susanna Camusso interverrà alla tavola rotonda dal titolo “Greta e le altre” -un libro scritto da Fulvia Degl’Innocenti che partecipa alla tavola rotonda organizzata da Cgil, Spi Cgil e varie associazioni tra le quali Emergency,con il patrocino dall’assessorato all’Ambiente del Comune. Si parlerà del libro e di “ambiente”, un tema “globale” e oggi più che mai prioritario dal quale dipende il futuro dell’intero Pianeta.