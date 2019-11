Evento gastronomico dedicato alla cacciagione Dalla Peppa

12 Novembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Mercoledì 13 Novembre 2019 alle ore 20,30 l’Osteria dalla Peppa in Via Vecchia n.8 a Fano organizza con l’Enoteca Biagioli un evento gastronomico dedicato alla cucina della cacciagione in particolare alle ricette tradizionali sul Capriolo.

Mercoledì sarà l’occasione anche per una Speciale degustazione dei vini dell’Azienda Agricola “Fattoria Le Terrazze” di Antonio Terni – Numana (An).

Il menù della serata comprende: Patè di capriolo con pane brusco, Polenta al ragù di capriolo, poi le immancabili Tagliatelle fatte a mano al ragù “bianco di capriolo” con la mescita del Marche igt Chardonnay “Le Cave” della Fattoria Le Terrazze; lo Stufato di capriolo con porcini e castagne accompagnato con verza e patate verrà servito con il “Rosso Conero doc”; per concludere verrà servita la Zuppa Inglese con lo Spumante metodo classico Rosè “DonnaGiulia”. Al termine la leggendaria bevanda spiritosa fanese denominata “La Moretta”.

Il costo della serata tutto compreso è di 39 euro ma è necessaria la prenotazione al numero 3316454088.