FanArt on Street ci riprova, sabato spazio agli artisti di strada

Fano (PU) – Rimandato per maltempo lo scorso 22 giugno, arriva a Fano la II edizione del Festival degli artisti di strada FanArt on Street. Giovedì 25, nell’ambito dei giovedì sotto le stelle, ci sarà un’anteprima in Piazza XX Settembre insieme a Iupla con i suoi giochi in cerchio mentre sabato 27 luglio il festival entrerà nel vivo alle 18 e terminerà alle 24 con la premiazione dell’artista più votato da una giuria composta di piccoli ammiratori e appassionati dell’arte di strada.

Il Festival FanArt on street, organizzato dall’associazione Domomia insieme al CSV Marche, il DIESMN, Cirkolistico, Il Cante di Montevecchio, gli amici di Casa Betania, Fiorilandia e l’associazione Libera.mente e che ha avuto l’appoggio e il sostegno di molti commercianti del centro storico e non, è stato fortemente voluto dal Comune di Fano e dallo staff Città dei bambini per comunicare un’arte appassionante e creativa che sviluppa la coordinazione motoria ma anche la fantasia e la poesia della mente.