Fano come Roma, a fuoco un autobus di linea

19 maggio 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Un episodio di cronaca che richiama una vicenda andata in scena qualche giorno fa nella capitale, quello accaduto questa mattina alle porte di Carignano. Un autobus di linea dell’azienda Ami-Adriabus è improvvisamente andato a fuoco intorno alle 11. L’autista, che come ogni giorno si stava dirigendo nella piccola frazione fanese, lungo il tragitto ha notato un rumore strano proveniente dal motore. Dopo aver condotto il mezzo pesante lontano dal traffico per non bloccare le auto e soprattutto non rischiare di coinvolgere altre persone in eventuali problemi, è sceso a dare un’occhiata. Prima un odore strano, poi il fumo che si è subito tramutato in fuoco e ha avvolto il mezzo pesante senza dargli scampo. Nulla è servita la chiamata dell’autista ai vigili del fuoco che, nonostante siano arrivati sul posto dopo pochi minuti, non hanno potuto salvare il mezzo che è andato completamente distrutto. Per fortuna l’autobus non aveva passeggeri a bordo e l’autista ne è uscito illeso.