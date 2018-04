Fano domina gli interregionali di Taekwondo al Palafiera di Pesaro

3 aprile 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Si è svolta questa mattina in sala della Concordia alla presenza del sindaco Massimo Seri e dell’assessore allo Sport Caterina Del Bianco, la premiazione di alcuni giovani atleti fanesi che nel febbraio scorso si sono distinti agli interregionali Marche di Taekwondo. Stiamo parlando della società AM Taekwondo Fano-Pesaro-Fossombrone che ha portato a casa 7 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Una prestigiosa scuola seguita dai tecnici fanesi Antonio Mascia e Giulio Giustiniani, il primo, 54 anni, è da oltre 30 anni istruttore per Coni e Fita per la provincia di Pesaro-Urbino, mentre il secondo è un maestro qualificato, addetto anche alla sicurezza in molti locali e negli eventi fanesi che da anni insegna nella palestra di Fossombrone. Come recita la presentazione nel sito della società, “il Taekwondo è uno sport adatto a tutti maschi e femmine, bambini e adulti, dona autocontrollo e sicurezza. La filosofia del Taekwondo ha come fondamento il rispetto, la disciplina, la morale e l’ardimento. L’AM Taekwondo svolge la sua attività a Fano da più di 20 anni con a S.Orso nella Palestra Passalacqua. Nell’occasione in questione sul tatami del “PalaFiera” di Pesaro si sono sfidati nella disciplina taekwondo circa 500 atleti suddivisi nelle categorie Senior, Junior, Cadetti ed Esordienti. La società ha dominato a livello di club, mettendosi alle spalle i pugliesi della New Martial Mesagne ed i romagnoli dell’Olympic Cattolica. Un trionfo sancito dagli eccellenti risultati ottenuti dai portacolori dell’AM Taekwondo e nello specifico i 7 ori: Davide Sarti (Junior cat. _63 kg); Amal El Monsiri (Junior cat. _49 kg); Kamal El Monsiri (Cadetti B cat. _41 kg); Samuele Mencarelli (Cadetto B cat. _37 kg): Gianluca Spadoni (Esordienti cat. 37 kg); Zoe Faccendini (Esordienti cat. 21 kg); Noufir Ikram (Cadetti B cat. 33 kg). I 4 argenti: Mariam Sourat (Cadetti B cat. 33 kg); Giulia Valentini (Cadetti B cat. 30 kg); Simone Piovaticci (Cadetti A 49 kg); Douaa Soudassi (Cadetto B cat. _41 kg) e i 2 bronzi: 2 bronzi di Imadeddine Soudassi (Esordienti cat. 30 kg); Steven Mancinelli (Cadetti B cat. 30 kg). Hanno partecipato inoltre Matteo Mariotti, Tommaso Diambri e Matteo Diambri. Le attività della AM Taekwondo sono supportate dagli sponsor Idrotermica, Coop e Ma.pi.impianti srl.