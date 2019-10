Fano e Centrale Fotografia presenti alla Contemporary Art Week torinese

31 Ottobre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Presenti a Torino alla Contemporary Art Week torinese, Fano e Centrale Fotografia in occasione della fiera “The Others”dal 31 ottobre al 3 novembre. Principale fiera indipendente italiana, dedicata alle più recenti tendenze artistiche internazionali e con un focus specifico sulle ultime generazioni.

Omonimo evento “CENTRALEFESTIVAL” che si svolge ogni anno a giugno nella suggestiva cornice della Rocca Malatestiana di Fano, curata dal critico Luca Panaro e da Marcello Sparaventi, relativa alle nuove tendenze della fotografia e dell’arte contemporanea. Saranno in mostra i dieci artisti esposti a Fano durante l’ultima edizione del Festival: Alessandra Cecchini, Maciej Cholewa, Fiona Filipidis, Nicoletta Grillo, Hamza Kırbaş, Luca Massaro, Federico Poni, Livia Sperandio, Alcaeus Spyrou, Martina Zanin, nella sezione “Special Project” accanto ad altri importanti eventi artistici di Parigi, Amsterdam, Torino, Peschiera del Garda (VR). The Others è un’importante vetrina all’interno della Contemporary Art Week torinese essendo una piattaforma espositiva rivolta a gallerie, artist–run e project spaces, collettivi di artisti e curatori, spazi indipendenti.

E’ concepita per espositori giovani provenienti da tutto il mondo: Cuba, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lituania, Olanda, Perù, Russia, Svezia, Svizzera e Taiwan. Si tratta di un importante riconoscimento internazionale per la vivace associazione culturale fanese che da sempre rivolge le sue attenzioni alla fotografia di paesaggio e all’analisi fotografica del territorio. Per Fano, ad accompagnare Marcello Sparaventi sarà presente anche l’Assessore alla Cultura Caterina Del Bianco.