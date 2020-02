Fano in mostra a Mulhouse (Francia) con gli Itinerari della Bellezza

4 Febbraio 2020 // di Fanoinforma // Comments

FANO – Hanno fatto tappa a Mulhouse, nell’Alsazia francese, gli Itinerari della Bellezza di Confcommercio nei quali di recente è stata inserita anche la città di Fano. Nella cittadina transalpina, infatti, si è tenuta la 10^ edizione di «FESTI VITAS» la Fiera del Turismo e dell’Alimentazione a cui ha partecipato con un proprio stand appunto la Confcommercio di Pesaro e Urbino. Guidata dal direttore generale di Marche Nord Amerigo Varotti, l’associazione di categoria ha presentato il percorso di promozione turistica che coinvolge i comuni di Cagli, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Mondavio, Pergola, Pesaro, Sant’Angelo in Vado, Terre Roveresche e Urbino. Insieme a Varotti erano presenti anche Ombretta Pepe, direttrice Riviera Incoming e Adele Cerisoli del Ristorante La Palomba di Mondavio. Grande spazio, infatti, è stato dedicato alla gastronomia del “territorio della bellezza” indispensabile per la valorizzare al meglio la nostra Provincia. “La nostra presenza, per la prima volta i questa Fiera – commenta Varotti – è stata indubbiamente un successo: grande interesse per la nostra offerta balneare (Fano, Gabicce Mare e Pesaro) ma certamente non disgiunta dalla qualità dei nostri centri storici, dei borghi, castelli e musei. Ovviamente Urbino ed i 500 anni di Raffaello sono stati un forte elemento di richiamo e attrazione insieme ai sentieri e percorsi collinari per il trekking e il bike. Abbiamo avuto ottimi contati per accordi che perfezioneremo neo prossimi giorni». Ultima annotazione: «in una regione di grandi vini le nostre produzioni esposte in fiera (Guerrieri, Bucchini, Savelli e il Vino di Visciola Gentilini di Pergola) sono andate letteralmente a ruba”. Prossimo appuntamento con l’Itinerario della Bellezza 2020 il 10 febbraio alla BIT di Milano.