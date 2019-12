Fano International Volley Cup: per il torneo natalizio più grande del centro-sud Italia grande successo!

30 Dicembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PUI) – Si è chiusa la tre giorni del Fano International Volley Cup che ha registrato numeri importanti conquistando la leadership di torneo natalizio più grande del centro-sud Italia.

Dalle parole di Marco Mantile, organizzatore assieme alla Società Virtus Volley Fano, c’è la soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Settanta squadre coinvolte di ben 10 regioni italiane, 1500 presenze alberghiere, 190 gare disputate e circa 30.000 visite al sito dei risultati in tempo reale: cifre che parlano da sole e che certificano la qualità e l’ottima riuscita di tutta la manifestazione”.

Dal punto di vista sportivo, il livello tecnico della manifestazione è stato di assoluto livello: nella categoria under 13 femminile la vittoria parla toscano con il successo delle venete dell’Annia di Venezia, mentre nell’under 14 c’è stata l’affermazione della Rinascita Firenze. Doppia successo marchigiano nell’under 16 femminile e maschile: l’Adriapav ha trionfato sconfiggendo in finale (2-0, 25-16, 25-22) la Nuova Pallavolo Collemarino, mentre tra i maschi vittoria della Virtus Montesi sullo Yaka Volley (2-0, 25-13, 25-15), partite queste che sono state disputate nella giornata finale della manifestazione.

Di marca laziale il successo femminile in under 18 con Roma Volley Group mentre il trofeo Benny, in ricordo di Benedetta Vitali, è stato assegnato alla squadra più simpatica ovvero l’Us Bormiese.

La Società Virtus Volley Fano ha curato ogni singolo dettaglio della manifestazione grazie anche alla collaborazione di ben sei società del territorio. Partners istituzionali il Comune di Fano e la Regione Marche, senza dimenticare il prezioso supporto del Comitato territoriale di Pesaro, del Comitato Regionale Marche e del Consorzio Albergatori di Fano. Altri partners che hanno dato il loro importante contributo sono stati King Sport e Bcc di Fano.

Presente alle premiazioni anche l’Assessore al Turismo del Comune di Fano Etienne Lucarelli: “Un successo che sarà da viatico per tante altre manifestazioni in itinere – afferma Etienne Lucarelli – con l’obiettivo di far crescere ulteriormente ed implementare il turismo nella città di Fano. Questi eventi sono fondamentali per destagionalizzare l’offerta turistica in periodi di bassa stagione, un ottimo punto di partenza che pone una solida base sulla quale continuare a migliorare nel corso degli anni”.

Da registrare che ad assistere alla finale erano presenti circa 1.500 spettatori.