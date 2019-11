Fano Rugby: dopo un grande inizio il campionato riprende il 17 novembre

8 Novembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Con la serie C1 che si ferma per un turno, la squadra del Fano Rugby ricarica le batterie fisiche e mentali dopo le prime tre giornate di campionato ed in vista del prossimo esame stagionale. Per i ragazzi di Walter Colaiacomo e Franco Tonelli se ne riparlerà domenica 17 novembre, quando al “Falcone-Borsellino” si presenterà la Polisportiva Abruzzo Rugby.

Staff tecnico e giocatori della prima squadra, che si potranno così godere il secondo posto in classifica con un pieno di vittorie, non mancheranno comunque di fare il tifo per le altre formazioni del club rossoblù impegnate in campo in questo weekend. Con anche il settore Minirugby a riposo, ad inaugurare il nuovo fine settimana della palla ovale fanese sarà il gruppo Old dei Brodetti di scena dalle ore 14 di sabato a Collegarola di Modena nella decima edizione del “Mutina Memorial Day” dedicato ai rugbisti scomparsi.

Domenica dalle ore 10:30 toccherà poi all’Under 14 di Alessandro Gasparini e Francesco Collacchi, che farà visita al Rugby Jesi 70. Dalle ore 11 sarà invece la volta dell’Under 16 API, vale a dire la franchigia nata dalla collaborazione tra Fano Rugby e Falchi Montecchio ed affidata ad Annunzio Subissati, Alessandro Bussaglia ed Andrea Nucci, attesa sul terreno amico del “Falcone-Borsellino” dalla sfida coi pari categoria jesini. L’ultima a scendere nella mischia sarà quindi l’Under 18 di Angelo Proietti, chiamata dalle ore 13 ad affrontare a Falconara lo stesso Jesi Rugby 70