Fano Rugby, gli applausi della domenica sono tutti per l’Under 16

Fano (PU) – Turno di riposo per la prima squadra e riflettori inevitabilmente puntanti sulle squadre juniores del Fano Rugby che non hanno assolutamente fatto rimpiangere lo stop dei colleghi più grandi.

Applausi più che meritati per la formazione Under 16 di Riccardo Sancilles e Alessandro Ascierto che è riuscita nell’impresa di espugnare il campo dell’Orvieto in una sfida che per questioni di distanza si è disputata sul neutro di Gubbio.

Nonostante il maltempo e le precarie condizioni del campo, i ragazzi fanesi sono riusciti a star li con la testa e a non farsi prendere dalla frenesia una volta andati sotto e negli ultimi dieci minuti hanno messo la freccia per un 12-17 che fa esplodere di gioia il tecnico.

“Una gara difficile – spiega Sancilles – sia per il clima che per la forza dell’avversario per cui la vittoria è ancora più bella. Complimenti ai miei ragazzi che sono stati capaci di leggere bene il match e di portarsi a casa la posta”.

Di Giacomo Ronconi (2) e Angelo Simonini (1) le mete, rimpinguate da una trasformazione di capitan Kledian Bei.

Complimenti da parte di tutto lo staff anche agli atleti Under 14 Elia Tredicucci, Alessandro Tornati, Alessandro Giorgi, Nicolò Sordoni, Nicoló Gemelli, Nicolò Magi e Gianfranco Izzo, tutti classe 2005, che hanno fatto parte della rappresentativa Marche Nord nel confronto con le altre rappresentative centro e sud Marche che si è tenuto domenica nell’impianto Nelson Mandela di Ancona.

La convocazione di questi 7 ragazzi dimostra l’efficacia del lavoro intrapreso dal Fano Rugby, una società sempre più fiore all’occhiello nella crescita umana e sportiva dei giocatori come confermano i numeri, soprattutto dei più piccoli, in costante crescita.