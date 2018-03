Fano sempre più capitale della ginnastica: tutti i risultati del week end

5 marzo 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Corpo libero, fune, cerchio, palla, clavette e nastro. E poi ancora coreografie, esibizioni e salti sul tappeto elastico. La città di Fano e le eccellenze protagoniste nella ginnastica in questo fine settimana con tre appuntamenti di altissimo spessore. Al palasport di Piagge si è svolta la prima prova regionale di Serie D di ritmica con squadre provenienti da tutte le Marche. Importante e prestigioso il risultato ottenuto dall’Olympia ginnastica Cuccurano che con le 17 ginnaste in gara ha ottenuto 2 ori, due bronzi ed un quinto posto nelle categorie allieve e junior/senior (nella foto le rappresentanti di quest’ultima categoria). Queste le atlete scese in pedana: Lucia Casini, Giorgia Flenghi, Vanessa Linzitto, Alessandra Patrignani, Federica Marinelli, Chiara Montalibini, Kisela Pata, Martina Falchetti, Sofia Saudelli, Alessandra Susca, Veronica Talarico, Patrizia Troaca, Sara Casini, Vanessa Galdenzi, Ilenia Giulietti, Sofia Giulietti, Virginia Giulietti, Sarah Kaitouni. Allenatrici Elisa Eusebi e Inna Domareva. E sempre in tema di ginnastica, bel regalo di compleanno per la fanese neo 16enne Sofia Bevilacqua della società Aurora che ieri a Desio, con la casacca della nazionale azzurra, ha ottenuto il quinto posto nel trofeo internazionale bilaterale Italia-Spagna. A Fano invece, e più precisamente alla palestra della scuola di Sant’Orso, grazie alla società Alma Juventus si è svolta la prima prova della Coppa dei Campioni Nazionale Gold di trampolino elastico. La società fanese si è distinta con Stefania Falcioni, quarta tra le allieve 1, Costanza Michelini, terza tra le senior, Federico Tonelli secondo tra gli allievi 1 e Marco Tonelli e Alessandro Ortolano, rispettivamente secondo e terzo tra gli allievi 2.