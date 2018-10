Fano vanta una “scuola” che insegna a migliorare il legame con la città. Presentato il programma 2018 de “L’università dei Saperi”

9 ottobre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – “Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza”. Con questa citazione di Socrate, Il vice presidente del Centro Studi Vitruviani, Dino Zacchilli, riassume alla perfezione le attività di un’associazione che da anni promuove attività culturali (e non solo), nel comune di Fano: L’università dei Saperi. È stato presentato questa mattina, il programma dell’associazione, che lo scorso anno ha registrato oltre 350 associati che, come di consueto, spazia dalle più filosofiche attività culturali, ai più pratici corsi di pasticceria, passando per corsi di lingue, fisica e tanto altro. Una realtà a tutto tondo, composta per lo più da volontari, diventata un vero punto di riferimento per tantissimi fanesi che abitualmente ne frequentano iniziative e progetti. Nata nel 2004 con il progetto “Anziani come risorsa” e quindi dedicata al segmento della terza età, con il passare degli anni l’Università dei Saperi ha allargato i propri orizzonti in maniera esponenziale, coinvolgendo tutte le fasce d’età dai 18 anni in su. Con lo scopo di offrire la possibilità di conoscere le discipline del sapere, del saper fare e scoprire talenti nascosti, l’associazione propone corsi, conferenze, conversazioni, uscite fuori porta e tanto altro. Il programma di quest’anno continua ovviamente nel cammino intrapreso, arricchendo però la proposta culturale con il progetto triennale “Città E/O Territorio”, già presentato alla cittadinanza il 19 maggio scorso. Un percorso ideato per “Ridefinire il senso dell’esserci nella nostra città” e salvare l’identità e quel legame profondo che costruiamo con lo spazio della nostra vita quotidiana. Novità assoluta per il 2018, il ciclo “Donne protagoniste nella poesia e nella scienza”, che verrà presentato all’inaugurazione ufficiale in programma domenica 14 ottobre, alla sala Verdi del Teatro della Fortuna con la presenza della giovane fanese Vittoria Marini, 3d artisti e vincitrice di un David di Donatello che converserà con il giornalista Alberto Pancrazi. L’università dei Saperi, diretta da Maria Teresa Mascarucci con Sergio D’Errico vice presidente, riesce a proporre le proprie iniziative grazie al contributo della Regione Marche, del Comune di Fano, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e di alcuni sponsor privati (Bcc, Creval) e soprattutto grazie alla collaborazione di intellettuali, animatori e cittadini volontari che ne seguono il programma. Per ulteriori info sui vari appuntamenti e sulla quota associativa consultare il sito www.unisaperi.it o telefonare il numero 0721831316.