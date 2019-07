Fanum Fortunae Nuoto: grande successo per la 38ª edizione dello Sprinter Day

5 Luglio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Domenica 30 giugno è andata di scena presso la piscina “Felice e Guido Ricci” di Sassonia di Fano la 38ª edizione dello Sprinter Day, gara nazionale di nuoto organizzata dalla Fanum Fortunae Nuoto, che ha visto la partecipazione di 25 società provenienti da Marche, Umbria, Lazio, Lombardia e Veneto. La manifestazione si è svolta in due sessioni, una al mattino dove hanno gareggiato circa 190 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, l’altra nel pomeriggio che ha visto scendere in acqua 230 atleti delle categorie Esordienti B, Esordienti A ed Assoluti.

Al mattino si è disputato il Trofeo “Bip Bip” riservato alla categoria Propaganda e ad avere la meglio è stata la Vigor Perconti di Roma. Nel pomeriggio il trofeo Speedy Gonzales riservato alla categoria Esordienti B è stato appannaggio della Vela Nuoto Ancona, che si è anche aggiudicata la classifica generale dello Sprinter Day, spuntandola di pochi punti sulla Fanum Fortunae Nuoto.

Le migliori prestazioni individuali della manifestazione sono state ottenute dai due atleti fanesi Cecilia Alessandroni e Nicola Bellagamba rispettivamente nelle distanze dei 50 stile libero e 50 dorso. Il Presidente della Fanum Fortunae Nuoto Giorgio Andrea Ricci esprime grande soddisfazione per il successo riscosso anche quest’anno dallo Sprinter Day ed auspica per i propri Atleti ottimi risultati nei Campionati Regionali Esordienti A ed Assoluti, che si svolgeranno a metà luglio nella piscina olimpionica di Pesaro, dando appuntamento a tutti a domenica 4 agosto per la 48ª edizione della Nutata Longa.