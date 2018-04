Fanum Fortunae Scherma, gli under 14 si qualificano per il campionato nazionale

11 aprile 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Ad Arezzo lo scorso fine settimana si è svolta la terza prova dell’ interregionale Marche/Umbria/Toscana Under14 di scherma con la Fanum Fortunae che si è presentata all’appuntamento con 16 atleti, divisi delle diverse categorie Under 14.

Nella giornata di sabato 7 aprile, sono saliti in pedana 11 atleti: cat maschietti: Candalia Alessandro, Candalia Emanuele, Leonelli Stefano, Magi Edoardo e Villella Francesco;

cat ragazze: Ascenzi Martina, Francolini Giulia,Sanchioni Sara, Semeraro Giorgia e Tonelli Sara

Cat giovanissimi: Provino Giuseppe

Nella giornata di domenica hanno calcato le pedane 5 atlet i:cat ragazzi/allievi: Lucarelli Federico e Scarpetti Mattia

cat giovanissime: Grilli Clarissa, Roberti Nicole e Volpi Asia

Tutti gli atleti hanno gareggiato nella specialità spada ottenendo tutti il pass per il Campionato Italiano Under 14 che si terrà a fine maggio a Riccione.

Il piazzamento più importante l’ha ottenuto Volpi Asia, nella cat giovanissime, piazzandosi terza. La sua gara è stato un crescendo di emozioni e di tecnica. Nella prima fase, quella dei gironi all’italiana, non è andata tanto bene, qualunque azione d’attacco che portava era fuori tempo o troppo distante dall’avversaria. Nella seconda fanse Volpi riesce a ritrovare la sua scherma, con azioni dirette a bersaglio in tempo e a giusta misura, riuscendo a neutralizzare il più possibile le azioni di attacco delle avversarie, che via via incontra, incanalando una vittoria dopo l’altra fino ad arrivare in semifinale, dove purtroppo si ferma.