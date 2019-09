Formazione, innovazione, tecnologia: usciti i nuovi bandi finanziati dalla Regione

4 Settembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Regione Marche – Sono usciti i nuovi bandi finanziati dalla Regione Marche tramite Fondo Sociale Europeo per i percorsi formativi in partenza a settembre inerenti al settore del web marketing ed i sistemi CAD per la programmazione di macchine a controllo numerico. Sono tre i percorsi formativi gestiti da Formaconf- Consorzio per la formazione e il lavoro di Pesaro:

–OPERATORE WEB MARKETING: CREAZIONE DI CONTENUTTI DIGITALI PER LE IMPRESE

La figura in uscita sarà in grado di produrre contenuti per il Web e i Social, sia visivi ( immagini e video ) che testuali, ottimizzati per i motori di ricerca; sarà in grado di individuare le parole-chiave più performanti, sviluppare testi o realizzare immagini e video, utilizzare gli strumenti di produzione e pubblicazione più efficaci in ambito digitale al fine di migliorare la visibilità dei contenuti all’interno dei motori di ricerca e promuovere l’immagine aziendale nel Web e Social Media.

400 ORE DI CORSO DI CUI 120 DI STAGE GARANTITO IN AZIENDA

SEDE DEL CORSO: SENIGALLIA

SCADENZA DEL BANDO: 18 SETTEMBRE 2019

PRESENTAZIONE DEL CORSO:

9 settembre 2019 ore 10.00: presso il Centro per l’impiego di Senigallia (Via Via Campo Boario, 32, 60019 Senigallia, AN)

13 settembre 2019 ore 10.00: presso il Centro per l’impiego di Fano (Via De Cuppis n. 2 , 61032 Fano, PU)

– STRUMENTI SOCIAL E WEB PER ACCRESCERE BUSINESS E CLIENTI – OPERATORE WEB MARKETING

L’obiettivo di questo percorso formativo è quello di formare una figura professionale in grado di trasformare i bisogni latenti ed espliciti dei consumatori in opportunità di profitto per le aziende: attraverso l’applicazione dei principi e delle tecniche di marketing digitale. La figura in uscita acquisirà le competenze per progettare e sviluppare una strategia di digital marketing individuando i canali più efficaci in base al target e alla tipologia di prodotto/servizio, per realizzare campagne promozionali digitali (elaborando anche grafica e contenuti) e per monitorarne i risultati, al fine di portare un prodotto o un servizio al successo commerciale, aumentando business aziendale e nuovi clienti.

600 ORE DI CORSO DI CUI 180 DI STAGE GARANTITO IN AZIENDA

SEDE DEL CORSO: VALLEFOGLIA

SCADENZA BANDO: 13 SETTEMBRE 2019

PRESENTAZIONE DEL CORSO:

settembre 2019 ore 11.00: presso il Centro per l’impiego di Urbino (Via SS. Annunziata, 51 – 61029 Urbino PU)

-LINGUAGGI DIGITALI E SISTEMI CAD PER LA PROMMAZIONE E GESTIONE DELLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO – OPERATORE MACCHINE UTENSILI

La figura in uscita sarà in grado di impostare il ciclo di lavorazione di macchine utensili tradizionali e di macchine automatizzate a controllo numerico (CNC), di programmare le lavorazioni specifiche, di presidiare le attività di collaudo e di messa a punto, di eseguire le lavorazioni. Partendo dalla conoscenza dei materiali di lavorazione, delle tecnologie, dei macchinari e delle diverse attrezzature, al fine di poter operare in tutte le fasi del processo di lavorazione, l’allievo acquisirà competenze di disegno tecnico e programmazione CAD/CAM, di lavorazione con macchinari tradizionali e CNC, di imballaggio e immagazzinamento, di controllo qualità nelle fasi di lavorazione secondo gli standard richiesti.

600 ORE DI CORSO DI CUI 180 DI STAGE GARANTITO IN AZIENDA

SEDE DEL CORSO: URBINO

SCADENZA BANDO: 13 SETTEMBRE 2019

PRESENTAZIONE DEL CORSO:

5 settembre 2019 ore 10.00: presso il Centro per l’impiego di Urbino (Via SS. Annunziata, 51 – 61029 Urbino PU)

6 settembre 2019 ore 10.00: presso il Centro per l’impiego di Pesaro (Via L. della Robbia, 4, 61122 Pesaro PU)

Bandi completi e domande di iscrizione sul sito www.formaconf.it.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattarci ai seguenti recapiti:

telefono 0721/371195mail: segreteria@formaconf.it; s.mandolini@formaconf.it; formazionesuperiore@formaconf.it