Fuoripaese, all’ex Chiesa del Gonfalone arriva Piero Dorfles

Fano (PU) – Sarà Piero Dorfles, scrittore, giornalista e già conduttore Raitre insieme a Neri Marcorè, Veronica Pivetti e Geppi Cucciari nel programma “Per un pugno di libri”, a tenere a battesimo “Fuoripaese” la serie di iniziative ideate da Il Paese dei Balocchi che faranno da trait d’union tra l’edizione 2020, annullata causa Covid, e l’edizione 2021 per la quale le magliette arancioni stanno già lavorando.

Mercoledì 7 ottobre all’ex Chiesa del Gonfalone, grazie alla partnership di Bcc Fano e Coop Alleanza 3.0, il 74enne critico letterario veneto presenterà “Le palline di zucchero della Fata Turchina”, libro ispirato alle avventure di Pinocchio, il bambino/burattino simbolo della festa di Bellocchi la cui storia contiene una miniera di archetipi di comportamenti umani, ancora oggi, dopo oltre 150 anni, di impressionante attualità.

I protagonisti della favola, da Lucignolo al Grillo Parlante, da Mangiafoco al Gatto e la Volpe, sono entrati nell’immaginario collettivo a simboleggiare vizi e virtù del nostro paese. Ma qual è il segreto del suo successo? Perché il burattino nato dalle mani di Geppetto è diventato così popolare? Riportandoci come per incanto a spasso tra il Paese dei Balocchi e l’osteria del Gambero rosso, Piero Dorfles si conferma straordinario critico e divulgatore e dimostrerà, con i suoi racconti e con la lettura di alcuni passi del suo libro, come in fondo non possiamo fare a meno di questo burattino perché in lui ci riconosciamo, perché è il simbolo del nostro essere stati giovani, monelli e incoscienti. Noi lo amiamo così tanto perché rappresenta tutto quello che, diventati adulti, a lungo rimpiangiamo: l’essere liberi, senza senso del dovere né sensi di colpa.

Dorfles dialogherà a partire dalle 21 con Lella Mazzoli, direttrice dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo dell’Università di Urbino e la serata sarà accompagnata dalle musiche del cantautore fanese Luca Vagnini, già compositore dell’inno ufficiale de Il Paese dei Balocchi.

Per partecipare alla serata (ingresso gratuito ma limitato a 100 presenze) consultare la pagina Facebook Il Paese dei Balocchi.

Oltre che durante la serata, il libro sarà poi in vendita alla Mondadori Bookstore di Fano.