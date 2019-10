Gibam Virtus, debutto dolce-amaro nel campionato di serie A3 di volley

23 Ottobre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Cisano Bergamasco batte Gibam Virtus 3-2. Una sconfitta all’esordio per Fano volendo vedere il bicchiere mezzo vuoto, il primo punto in serie A3 vedendolo mezzo pieno. E’ stato infatti un debutto dolce-amaro quello della squadra biancorossa nella terza serie nazionale di volley ma essere riusciti a rimettere in piedi il match dopo esser stati sotto per 2-0 non può che far aleggiare in casa virtussina un cauto ottimismo.

In Lombardia la Gibam si presenta con Caselli titolare al posto di Paoloni, per il resto formazione confermata, con Cecato in cabina di regia opposto a Bulfon, in banda Tallone e Ozolins, al centro Salgado e appunto Caselli, libero Cesarini. L’equilibrio nel primo set viene interrotto dalla maggior precisione dei padroni di casa che allungano a metà parziale e vincono per 25-20 ripetendosi poi nel secondo spinti dal caloroso pubblico bergamasco (25-19).

A match quasi pregiudicato la Virtus trova la forza di reagire nel terzo parziale dove si procede punto a punto fino a quando Tallone non decide di fare la voce grossa permettendo ai suoi di allungare sul 13-17. Bene anche Ozolins e Bulfon e Virtus che chiude sul 23-25 cambiando l’inerzia di una gara che sembrava compromessa, tanto da imporsi nel quarto set con un netto 17-25. La rimonta si ferma però sul più bello con Cisano che torna viva nel tie-break, guadagnando subito un discreto margine (3-0).

La Gibam si riavvicina, ma un’invasione a rete riporta Cisano avanti 9-6. La Gibam è ancora viva e lo dimostra con la provvidenziale difesa di Cesarini, che consente ad Ozolins di servire a Bulfon una palla perfetta, che l’opposto schiaccia a terra per il 9-8. L’ace di De Santis sembra spegnere le speranze di rimonta della Gibam (13-10) che annulla un match ball ma capitola 15-12. Domenica esordio casalingo contro il ViVI Banca Torino, domani intanto presentazione ufficiale della maglia nella Sala della Concordia del Comune di Fano.