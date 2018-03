Gli alunni del Nolfi/Apolloni, realizzano ausili tridimensionali per gli utenti disabili del museo del Balì

20 marzo 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Gli alunni del Liceo Artistico Apolloni di Fano, progettano e realizzano gli ausili tridimensionali per gli utenti disabili del museo del Balì.

Nell’ambito delle attività di alternanza scuola/lavoro, il Liceo Apolloni ha messo a disposizione della disabilità le proprie competenze progettuali e comunicative, in collaborazione con la direttrice scientifica del Museo del Balì di Saltara Francesca Cavalotti che ha affermato: “Il museo del Balì di Saltara è un luogo speciale dove si parla di scienza utilizzando la scienza dove l’interattività e la sperimentazione in prima persona garantiscono il coinvolgimento emotivo e la partecipazione attiva dei visitatori che sono invitati a riscoprire la scienza come naturale metodo di indagine del mondo circostante, senza limiti di età.” Il progetto è nato dall’esigenza di potere “mostrare” alcuni dei numerosi esperimenti scientifici (exhibit) presenti nella struttura, difficilmente fruibili all’utenza con disabilità visive, che spaziano dalla fisica alla matematica alla percezione.

Dopo il primo sopralluogo presso il museo, in cui si sono verificate le possibili difficoltà oggettive, per questa categoria di utenti, dettate soprattutto dalle caratteristiche strutturali degli esperimenti presi in esame, si è proceduto con la progettazione e la ricerca creativa di elementi che potessero tradurre il concetto scientifico specifico. L’aspetto della percezione tattile ha fatto da filo conduttore, gli studenti della classe 5°A Alessandra Diambra, Veronica Marani, Saniukas Ilmantas, della sezione di Arti Figurative e Eleonora Romano, della sezione di Design dei metalli, hanno ricercato i materiali con differenti caratteristiche di superfice e densità, da utilizzare per le realizzazioni tridimensionali progettate, sintetizzando le strutture e gli aspetti fenomenici di ogni singola postazione del percorso didattico del museo.

L’esperienza formativa affrontata ha inoltre sottolineato quanto la metodologia progettuale e le competenze creative specifiche dei percorsi di studi del nostro liceo, possano trovare oggi innumerevoli ambiti di applicazione, anche nel nostro territorio.