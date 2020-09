Gostoli (Pd): “Bentoranta a scuola, Marche”

14 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

REGIONE MARCHE – “Buon primo giorno di scuola agli oltre 200 mila bambini e ragazzi delle Marche, a tutti gli insegnanti, al personale amministrativo, ai presidi e bidelli, alle famiglie. Il talento più grande da coltivare è la curiosità”.

Inizia così il messaggio di auguri di apertura del nuovo anno scolastico del segretario regionale Pd, Giovanni Gostoli, che questa mattina ha pubblicato nei social network.



“Non sarà un autunno semplice, perché il virus non è ancora sconfitto e le incertezze sono ancora tante. Serve ancora molta responsabilità e prudenza, ma ce la faremo – continua il segretario del Partito democratico delle Marche – Vogliamo ripartire dai bisogni concreti, sostenendo la conoscenza dei nostri figli e proteggendo le famiglie, tutelando il lavoro dei genitori. È per questa ragione che ci impegniamo per dare l’Asilo nido gratis alle famiglie con un reddito Isee fino a 40 mila euro. Così come vogliamo garantire il diritto allo studio al 100%. Migliorare il trasporto scolastico. Più investimenti nell’edilizia scolastica per scuole sicure, belle e “green” con l’efficientamento energetico”, dice Gostoli.



“Per le sfide nuove che le Marche hanno di fronte – conclude il segretario Dem – il vero elemento di crescita sarà nel capitale umano. Bisogna quindi investire nella scuola e nell’istruzione che sono fondamentali per lo sviluppo della persona, della società e del rilancio economico e competitivo della nostra regione. Le Marche della conoscenza, del sapere e del saper fare, per offrire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi tutti gli strumenti per cogliere al meglio le opportunità per realizzare i loro progetti di vita. Bentornata a scuola, Marche”