I centri diurni per le tossicodipendenze si confrontano sulla direzione e gli approcci possibili

27 marzo 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Il giorno 22 Marzo, presso l’Università degli Studi di Macerata si è realizzata una importante e

partecipata giornata di Studio sul tema dei Centri Diurni per le Tossicodipendenze. L’evento, organizzato dal

Dipartimento degli Studi Umanistici e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università stessa in

collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ASUR- Area vasta 1 della Provincia di

Pesaro-Urbino e con il coinvolgimento del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area vasta 3 di

Macerata, ha permesso un confronto fra le Istituzioni deputate alla formazione con quelle deputate alla

cura e riabilitazione.

Il dott. Nocchi della Regione Marche che ha introdotto i lavori ha valorizzato la pluralità delle Istituzioni che

hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, mettendo insieme l’Ente deputato alla formazione,

l’Università degli Studi di Macerata, con gli enti deputati alla cura.

La giornata ha previsto due distinte sezioni, mattina e pomeriggio, che hanno permesso il confronto di

buone pratiche di lavoro fra i Centri Diurni della nostra Regione. I CD presenti durante la mattina sono stati:

centro Diurno Fenice di Pesaro, Lo Spazio Tempo Arya di Jesi, Il CDT di Fabriano, il CD Archè di Ancona;

durante il pomeriggio sono intervenuti il CDT di , i CD PARS di Corridonia, la Comunità Diurna “Zero” di

Macerata il CDT di Fermo, il CD Ama –Aquilone di S.Benedetto del Tronto. Due realtà fuori Regione hanno

arricchito la giornata di studio: il Servizio Androna Giovani di Trieste, dedicato all’accoglienza e presa in

carico dei giovani (dai 15 ai 25 anni) diretto dalla Dott.ssa Roberta Balestra ed il Centro Diurno Meridiana di

Cesena diretto dal Gianluca Farfaneti. Queste esperienze ci hanno permesso di riflettere da un lato sulla

specificità del lavoro con i giovani-adolescenti e dall’altro sulla necessità di individuare spazi comuni di

lavoro per trattare la comorbilità (tossicodipendenza e patologia psichiatrica). La giornata ha inoltre messo

in luce la necessità di diffondere una cultura della riabilitazione, affinchè i Centri Diurni per le

tossicodipendenze diventino la manifestazione di un’organizzazione specifica che risponde ai bisogni di un

territorio.

Il Dott. Marco Nocchi, che ha partecipato ai lavori dell’intera giornata, ha valorizzato il tema della

semiresidenzialità puntualizzando quanto questi servizi rappresentino un servizio di cura necessario e di

prossimità sul quale la programmazione politica deve investire.

La prof.ssa Nicolini, docente di psciologia dello sviluppo e dell’educazione, e la dott.ssa Giovanna Diotallevi,

Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta 1, hanno valorizzato il fatto che la

configurazione dei diversi Centri Diurni, seppur singolare e legata al proprio contesto deve preservare

standard di qualità e avere una chiara cornice teorica quale faro di tutte le azioni terapeutiche ed

educative.