Il Comune di Fano riceve in dono dal Comune di Wolfsburg 50.000 mascherine

6 Maggio 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Sono arrivate direttamente dalla Germania questa mattina, 50.000 mascherine chirurgiche donate al Comune di Fano dal Comune di Wolfsburg (tramite la multinazionale Wolkswagen), città gemellata con la Provincia di Pesaro-Urbino dal 1975 e con la quale la Città della Fortuna ormai da anni ha instaurato scambi culturali tra studenti e vari progetti.

Il carico, consegnato nella sede della Protezione Civile al Codma, è stato accolto dal sindaco Massimo Seri, dal vicesindaco con delega alla Protezione Civile, Cristian Fanesi, dai responsabili di Asur Marche-Area Vasta 1, oltre che ovviamente dai volontari del C.B. Club Mattei.

“Siamo entrati nella fase 2 – afferma il sindaco Seri – quella della convivenza con il virus. Le mascherine diventano fondamentali per tutelare noi stessi e gli altri ed esorto nuovamente tutti i cittadini ad indossarla quando vanno in luoghi chiusi, specialmente quando si è a contatto con altre persone. Ringrazio il sindaco Klaus Mohrs e l’azienda Wolkswagen (che ha sede proprio nella città tedesca, ndr) per questa importante donazione. Questa è l’Europa che mi piace, l’Europa delle relazioni tra gli amministratori e le comunità”.

“In questa emergenza – sottolinea il vicesindaco Fanesi – abbiamo avuto tante manifestazioni tangibili di solidarietà, ogni disponibilità verso la comunità, di tempo, di strumenti o di beni, si è rivelata preziosa. Questa donazione ci onora perché arrivando da oltre i confini nazionali ci fa sentire ancora una volta tutti parte della stessa grande comunità umana”.