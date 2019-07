Il Fano Jazz by the Sea porta la città in giro per il mondo

5 Luglio 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Un Festival che sempre più esplicita la propria vocazione internazionale, ospitando artisti di rilievo provenienti da varie parti del mondo e stringendo rapporti con importanti festival europei e d’oltreoceano.



Un Festival che abbraccia sempre più convintamente la causa dell’ecosostenibilità, con l’allestimento green del Jazz Village, posto nel cuore della Città, accanto a quella che è tornata ad essere la sua sede principale, la Rocca Malatestiana.

Un Festival che nel suo insieme è anche veicolo di attrattiva turistica, richiamando pubblico da tutta Italia e anche dall’estero. Questo e altro ancora è Fano Jazz By The Sea, considerato uno dei principali appuntamenti estivi nazionali con una musica che da lungo tempo ha messo salde radici in riva all’Adriatico. Alla sua XVII edizione, il Festival, organizzato da Fano Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fano, con la Direzione Artistica di Adriano Pedini, con il contributo del Ministero delle Attività Culturali MIBAC e della Regione Marche e il sostegno di altre Istituzioni e di sponsor privati, si snoderà quest’anno lungo 11 giorni consecutivi, da sabato 18 a domenica 28 luglio, con finale alla Golena del Furlo, e una signifcativa appendice il 24 agosto nel Castello di Gradara.

Anche in questo 2019 Fano Jazz By The Sea continua quindi il suo percorso facendo tesoro della traordinaria esperienza maturata in tutti questi anni, connotandosi con una forte linea “artistica –produttiva” personale, originale. L’obbiettivo che Fano Jazz By The Sea persegue è “imporsi”, con sempre maggior effcacia, come evento di alta qualità sia nella proposta artistica sia nei suoi aspetti organizzativi: Fano Jazz By The Sea è una manifestazione culturale, ma anche “popolare”, di divertimento, d’intrattenimento, il cui scopo è favorire il turismo culturale esperienziale. Ulteriore testimonianza del prestigio raggiunto da Fano Jazz By The Sea

è la recentissima partecipazione in rappresentanza dell’Italia al Vancouver International Jazz Festival. Partecipazione resa possibile grazie all’esplicito invito giunto da Rainbow Robert, Direttrice Artistica del festival canadese che nel 2018 è stata ospite di Fano e del suo festival jazz, e sostenuta dal Consolato generale d’Italia di Vancouver, in prima persona dal Console Generale Massimiliano Iacchini, con l’apporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Toronto e del Centro Italiano di Cultura di Vancouver. Ma uno degli obbiettivi primari di Fano Jazz By The Sea è consolidare lo stretto rapporto con il territorio e la Città.