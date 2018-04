Il giro d’Italia targato Conad fa tappa a Fano

18 aprile 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Fa tappa a Fano la quarta edizione del Grande Viaggio Insieme: il 19, 20, 21 aprile la cittadina marchigiana sarà la terza tappa di un tour di 14 appuntamenti durante il quale Conad condividerà con i cittadini esperienze di relazione, all’insegna dell’ascolto, del buon cibo, della musica e dello sport. “Da sempre Conad “vive” i territori in cui opera ed è parte del tessuto sociale – spiegano gli organizzatori -. Con questo spirito, assieme ai suoi 3 mila soci, sostiene le famiglie in difficoltà, le associazioni sportive e culturali, la scuola, i piccoli e medi imprenditori locali, consapevole che un’impresa sana e responsabile deve saper creare un legame con il contesto in cui opera, producendo benessere per tutta la comunità. Il tour tra le città diventa quindi un’ulteriore occasione di scambio tra Conad e le comunità. È con questo spirito che la grande macchina del Grande Viaggio Insieme fa tappa a Fano città ricca di storia, dal rilevante patrimonio storico-artistico, con una comunità che ha iniziato a ridisegnare le nuove possibili piste di crescita e a pensare al suo sviluppo in maniera strategica sia sul fronte amministrativo sia sul fronte delle politiche sociali e di welfare”. Da qui giovedì 19 aprile Conad partirà per questa tre giorni incontrando nella mattinata (9,30-12,30) gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Polo 3 Fano ai quali il sociologo Aldo Bonomi dell’istituto Aaster proporrà un momento di confronto e formazione sul tema della riscoperta del senso civico e sul valore della comunità. Come stanno cambiando le nostre comunità e in quale direzione? Per rispondere a questa domanda, Conad ha incaricato l’istituto di ricerca Aaster di condurre uno studio sulla comunità di Fano, con l’obiettivo di ricostruire le dinamiche che la attraversano, in questi tempi di profonde trasformazioni sociali, culturali ed economiche. I risultati della ricerca verranno presentati e saranno oggetto di dibattito venerdì pomeriggio a partire dalle 17, al Teatro della Fortuna (Sala Verdi). A partire dalle 19.00 circa concerto di Peppe Vessicchio con “I Solisti del Sesto Armonico”. L’emozionante e consolidato appuntamento Con Conad c’è Musica in città! si terrà invece nella giornata di sabato a partire dalle 11 al Centro Anziani Cooperativa Tre Ponti. Lo sport e l’attività fisica saranno invece i protagonisti, sabato pomeriggio, allo Sport Park, il cui programma è curato dal comitato Uisp di Pesaro-Urbino. “La nostra città – dichiara il sindaco di Fano Massimo Seri – ha un rapporto storico con Conad e il mondo dell’associazionismo in generale, che si è venuto consolidando nel corso degli ultimi decenni. Fano ha rappresentato un punto di riferimento nell’espansione a livello marchigiano del gruppo, come dimostra la presenza da lunga data di un funzionale centro distribuzione, e al tempo stesso un territorio dove la presenza del marchio Conad si è sviluppata di pari passo con lo sviluppo della rete, dal piccolo negozio di vicinato ai supermercati cittadini”.