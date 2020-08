Il Ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità Elena Bonetti nelle Marche

24 Agosto 2020 // di Fanoinforma // Comments

Urbino (PU) – Il Ministro per la Famiglia e per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, sarà in visita nella Provincia di Pesaro e Urbino nelle giornate di domani (martedì 25 agosto) e di mercoledì, accompagnata dal consigliere regionale di Italia Viva Federico Talè.

Dopo una prima tappa al centro socio-educativo “Francesca” di Urbino, il Ministro parteciperà ad un incontro politico a sostegno di Talè che si terrà alle 19 al Collegio Raffaello di Urbino, al quale saranno presenti anche l’onorevole Lucia Annibali, deputata di Italia Viva, e Maurizio Mangialardi, candidato governatore per il centrosinistra. Nella giornata di mercoledì, il Ministro sarà impegnato in un incontro alla sede Cisl Marche di Pesaro (dalle 9 alle 10) e, sempre a Pesaro, al centro “Percorso Donna”, che lavora a stretto contatto con il centro antiviolenza “Parla con Noi”.

Ultimo evento a Fano, dove a partire dalle 11, al chiostro dell’ex convento Benedettine, in via Arco d’Augusto, la rappresentante del Governo prenderà parte ad un evento con famiglie e associazioni attive nella tutela dei disabili. La partecipazione, in questo caso, così come all’incontro politico di Urbino al Collegio Raffaello, è aperta al pubblico, sia pure nel rigoroso rispetto delle regole anti-contagio da Covid-19.

“La visita del Ministro Bonetti – evidenzia Federico Talè, candidato al suo secondo mandato come consigliere regionale nell’ambito del progetto riformista che mette insieme Italia Viva, Psi, Demos e Civici Marche – è un ulteriore segno della vicinanza di Italia Viva e del Governo al nostro territorio. Sarà sicuramente un’ottima occasione per confrontarsi su temi come i diritti delle famiglie, le politiche sociali e le pari opportunità e per aprire una finestra sul provvedimento ‘family act’. Tutte questione estremamente rilevanti per i nostri cittadini.”