Il partito comunista contro Seri e Ricci: “Disastrosa la loro gestione dell’ospedale unico”

16 Novembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

“Sembra che ai sindaci e agli amministratori provinciali del PD non sia servita a nulla la durissima lezione ricevuta nemmeno due mesi fa dagli elettori marchigiani”. Accusa chiara e diretta quella rivolta dalla sezione provinciale del Partito Comunista pesarese nei confronti dei dirigenti del centrosinistra che hanno alzato le barricate a difesa dell’ospedale unico che doveva sorgere a Muraglia. .

“Imperterriti -continua la nota del Pci locale – i due primi cittadini di Pesaro e Fano, Matteo Ricci e Massimo Seri, con le loro amministrazioni comunali, continuano a perorare la causa dell’Ospedale Unico di Pesaro, nonostante la risoluzione della nuova giunta regionale di centrodestra abbia sospeso l’iter di realizzazione del nosocomio di Muraglia. Forse i due sindaci non hanno ancora ben capito che, con tutta probabilità, è stata la gestione scellerata della precedente giunta Cesiscioli la prima causa della netta sconfitta elettorale di settembre, consegnando le Marche, dopo oltre 25 anni, alle destre; la chiusura di 13 ospedali periferici, il drastico taglio di risorse e il ridimensionamento della medicina territoriale, l’ostinazione nel voler aprire megastrutture ospedaliere dai costi faraonici e, non da ultimo, il flop del Covid-Hospital di Civitanova, hanno plasticamente rappresentato la cifra di ciò che è stata la cosiddetta giunta di “centrosinistra” nella nostra regione negli ultimi due lustri: erosione continua di risorse e servizi pubblici ai danni dei cittadini e a favore di potentati imprenditoriali locali e di cliniche private di carattere nazionale (ricordiamo a tal riguardo il progetto della clinica privata in località Chiaruccia di Fano)”.

“Il PCI di Pesaro e Urbino -concludono gli esponenti del Pci – prende atto con sconcerto della volontà dei rappresentanti PD locali di perpetrare la disastrosa politica di privatizzazione della sanità del territorio, con il chiaro obiettivo di procurare profitti per pochi e a discapito della qualità e della capillarità di quello che, a maggior ragione in questo momento di gravissima emergenza sanitaria, rappresenta il primo diritto di ciascun cittadino delle Marche e dell’intero territorio provinciale pesarese: il diritto alla salute”.