Il piano di difesa per la costa è realtà

FANO – L’ultimo atto di pianificazione spiagge era stato fatto 13 anni fa e con quello che è stato presentato stamattina si dovrebbero andare a risolvere quasi tutti i problemi di erosione della costa fanese e non solo. Stiamo parlando del “Piano di gestione Integrata delle zone costiere”, un’operazione del valore di circa 41 milioni di euro finanziate al 50% dalla Regione Marche e da Ferrovie dello stato, che permetterà la ristrutturazione e la messa in posa di 28 km di scogliere nella costa marchigiana. Tra le zone che beneficeranno del piano c’è anche ovviamente Fano, la quale ha già iniziato ad usufruirne con operazioni che hanno interessato alcune aree. Il piano, che prevede lavori per i prossimi 10 anni, servirà per difendere tutta la costa da Marotta a Fossosejore. “Questa azione – ha spiegato il vicepresidente dell’assemblea legislativa, Renato Claudio Minardi -, ha una duplice valenza: quella della difesa, installando nuove scogliere o sistemando quelle già esistenti e quella turistica, poiché l’arenile che recupereremo verrà destinato alla balneazione”. Gli unici problemi che rimangono sono quelli riferiti al tratto di mare di Sassonia, che interessa Bagni Gabriele e Bagni Carlo, i quali quest’anno sono stati fortemente penalizzati dall’erosione. “Senza far alcun tipo di polemica – continua Minardi, con documenti alla mano, arrivati direttamente da Palazzo Chigi -, volevo informare che i soldi per sistemare anche quella zona c’erano. Poi il Governo nel luglio scorso ha deciso di bloccare il progetto ‘Italia Sicura’ e destinare i suoi fondi, tra cui quelli che servivano per sistemare l’area in questione, al Ministero dell’Ambiente”. “Se il Ministero – ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici, Cristian Fanesi – deciderà di destinare quei fondi che precedentemente erano stati stanziati per difendere quel tratto di costa entro la fine dell’anno, noi siamo pronti a far partire tutte le pratiche in tempi velocissimi per appaltare i lavori e risolvere il problema. Per noi quella resta la priorità assoluta”.