Il Premio Qualità Miele Marchigiano anche quest’anno alla Mieleria di San Lorenzo

San Lorenzo in Campo (PU) – Colleziona premi per la qualità del suo miele come Ronaldo e Messi Palloni d’Oro. Il miele de La Mieleria di San Lorenzo, per il quarto anno consecutivo, è risultato il migliore delle Marche. Cinque riconoscimenti negli ultimi sei anni, stavolta al concorso regionale Premio Qualità Miele Marchigiano l’attestato è arrivato con il miele di colza. Nel 2018 l’azienda di Luca Londei, che si trova a San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro Urbino, aveva ottenuto le due Gocce d’oro con il miele di girasole e di coriandolo al prestigioso Concorso Grandi Mieli d’Italia, quindi il successo a livello regionale, dove si è confermata ancora ai vertici.

La premiazione nei giorni scorsi all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche ad Ancona, all’interno del convegno “La qualità del miele e l’apicoltura di qualità, a partire dalla salute dell’alveare”. Il concorso, giunto alla 15esima edizione, è organizzato dall’Assam (Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche). Il “Premio Qualità Miele Marchigiano”, riconosciuto dall’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, è inserito nel programma regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele con le finalità di migliorare, valorizzare e promuovere le produzioni regionali. Con questa iniziativa ci si propone di offrire ai consumatori e a tutti gli operatori del settore alimentare uno strumento per la scoperta delle caratteristiche organolettiche dei mieli marchigiani e dei loro produttori.

A valutare i mieli una giuria di assaggiatori, iscritti all’Albo nazionale.

“Confermarsi, ottenere ogni anno premi così prestigiosi – evidenzia Londei – è una grande soddisfazione che mi piace condividere con tutti i miei collaboratori. Il percorso, caratterizzato dalla massima qualità, che abbiamo intrapreso ci sta dando ottimi risultati. Siamo molto attenti nel selezionare pascoli e boschi, dove insediare gli apiari e prestiamo enorme cura nell’estrazione e nella lavorazione: c’è questo alla base del nostro miele che ottiene sempre tanti riconoscimenti importanti”. Dopo essere risultato negli anni il migliore con coriandolo, millefiori, girasole, in questa edizione il prestigioso premio è arrivato con il miele di colza: “E’ un miele che non produciamo tutti gli anni, ma solo quando la stagione lo consente. Come gli altri nostri mieli, anche questo è l’espressione più genuina e tipica del territorio in cui è stato prodotto, ossia sui terreni dell’Opera Pia Mastai Ferretti a Senigallia”.

Un premio che acquista ancor più valore considerando che in Italia quello di colza è una rarità: “Il miele di colza, molto diffuso in altri paesi europei, in Italia è piuttosto raro. La fioritura primaverile inizia ad aprile e puo’ durare per tutto maggio. Attraverso una lavorazione particolare riusciamo a renderlo cremoso. E’ un miele molto apprezzato, può dare un tocco sorprendente a preparazioni di cucina salate”.

Il riconoscimento ottenuto fa bella mostra di sé nel punto vendita di San Lorenzo in Campo lungo la strada Pergolese, dove oltre ad un’ampia varietà di mieli si possono trovare i migliori prodotti enogastronomici tipici: tante idee per un regalo di Natale di qualità. Per rimanere aggiornati è possibile consultare la pagina Facebook La Mieleria di San Lorenzo.