La Bella d’Italia, 5 fanesi a caccia del titolo

26 Settembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Il clima, inteso come meteo, è praticamente estivo. Quello che invece si respira come adrenalina è il tipico dei grandi eventi. Sono arrivate ieri in Calabaria le 12 ragazze marchigiane qualificatesi per le finali de La Bella d’Italia. Alle 10 che già avevano staccato il pass dopo la finale regionale che si è svolta al Lido di Fano, se ne sono aggiunte due per volontà dell’organizzazione nazionale che sono Giulia Santini di Pesaro e Nicole Antognoli di Lucrezia. Le 12 bellezze, tra cui 5 fanesi, sono al Temesa Resort di Nocera Timerese (Catanzaro) dove sabato si contenderanno, insieme a ragazze di tutta Italia, il titolo. A guidare la “truppa” fanese è Alessandra Tomassini, 17enne fresca vincitrice del titolo nazionale. Insieme a lei, Maria Francesca Guerrieri, Anna Laura Magi Di Noia, Clarissa Lunghi e Marzia Terlizzi. Le altre ragazze che difenderanno i colori delle Marche sono, oltre a Santini e Antognoli, Kristina Kudrautsava, Giada Vitale, Sofia Pieri, Camilla Berzigotti, Nicole Badiali.