La Bella d’Italia, la finale regionale domenica a Fano

Fano (PU) – Sarà ancora una volta la città di Fano ad ospitare la finale regionale del concorso nazionale di bellezza La Bella d’Italia Summer Tour 2019, giunto alla sua 39esima edizione.

Così come lo scorso anno, sarà piazzale Seneca al Lido di Fano, domenica 8 settembre (in caso di pioggia lunedi 9 settembre), ad ospitare l’evento organizzato da Pink Eventi Fano di Francesca Cecchini (esclusivo per Marche e Romagna) in collaborazione con l’assessorato al Turismo ed eventi del Comune di Fano.

Il tour estivo ha fatto tappa in diverse località della nostra Regione selezionando le finaliste regionali che domenica sfileranno sul palco del Lido in abbigliamento elegante e costume per aggiudicarsi l’accesso alla finale nazionale che si terrà in Calabria dal 25 al 29 settembre.

Ospite e madrina della serata sarà La Bella d’Italia delle Nevi 2019, Alessia Lucarelli, 19 anni di Calcinelli vincitrice lo scorso aprile del titolo nazionale in Abruzzo. Ospiti speciali i finalisiti nazionali del concorso Mister of the year and Star of the year Baby, bimbi dai 4 ai 10 anni residenti nella nostra Regione.

“Non sarà una serata dedicata solo al concorso – spiega Francesca Cecchini – ma tra i membri di giuria ci sarà Angelo Bertoglio presidente associazione vittime riunite d’Italia con il quale verrà affrontato il tema della lotta contro il femminicidio alla quale il concorso dedica in ogni tappa di selezione. Si esibiranno inoltre le allieve della scuola di danza Let’s Dance School di Fano oltre alla cantante Silvia Cecchini finalista di Area Sanremo e semifinalista di Deejay on Stage e al cantante Mario Fucili dei 78 Bit che sta preparando un importante lavoro discografico che sarà dedicato alle Donne Vittime”.

La serata sara’ presentata da Lara Gentilucci.