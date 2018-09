La Bella d’Italia Marche 2018 è Alessia Lucarelli di Calcinelli

5 settembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Riesce alla grande al secondo tentativo la serata finale regionale de La Bella d’Italia, manifestazione che dopo il rinvio per maltempo di domenica, ieri sera ha fatto il pieno di pubblico al Lido di Fano.

Organizzata dalla Pink Eventi di Francesca Ccecchini, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Fano, la serata è stata vinta da Alessia Lucrelli, 18enne di Calcinelli che si è laureata Bella d’Italia Marche 2018 ed assieme ad altre 13 ragazze parteciperà dal 16 al 22 settembre alla finale nazionale di Scalea.

Clarissa Lunghi di Fano, Martina Mancini di Sassocorvaro, Giulia Grassi di Tavoleto, Giulia D’Amore di Polverigi, Mariarca Zupo di Senigallia, Giulia Venturelli di Fabriano, Alice Possanzini di Ancona, Prisca Del Cipolla di Fano, Alesia Palma di Urbino, Giulia Saccinto di Senigallia, Sofia Pieri di Montecchio, Federica Tombari di Fano e Ilaria Ciavaglia di Fano. Questi i nomi delle ragazze premiate al termine di una serata aperta con la sfilata autunno inverno uomo donna del negozio d’abbigliamento Pianosi Modae proseguita con i balletti della Latin Academy con coreografie di latino e hip hop, esibizioni di canto della cantante Silvia Cecchini e della giovane Chiara Malibrani di Castelleone di Suasa.

Il concorso vero e proprio ha visto le ragazze uscire in abiti casual, abito da sera e costume più un’uscita dedicata alla lotta al femminicidio del quale il concorso è promotore da anni a livello nazionale.

Momemto emozionante e di grande dolcezza con la sfilata degli 11 bambini finalisiti della nostra regione del concorso internazionale Mister of the year and Star of the eyar Baby che hanno partecipato alla finale di Fiuggi ottenendo un secondo posto con Lornzo Giambartolomei e 3 fasce nazionale con Arianna Pertile, Karalina Orazietti e Maya Luminari.