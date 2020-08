La Bella d’Italia, Martina Scarpone di Villanova vince la seconda tappa

28 Agosto 2020 // di Fanoinforma // Comments

San Costanzo (PU) – Martina Scarpone 19 anni di Villanova ha vinto la seconda tappa regionale del concorso la BELLA D’ITALIA.

La tappa di selezione si è svolta giovedi 27 agosto nella cornice della LOCANDA LA CERASA. Un’uscita toccante ed emozionante è stata dedicata oltre che al femminicidio, tematica costante del concorso, anche a tutte le vittime italiane Covid soprattutto della nostra provincia sulle note di Evanescence e con un fiocco tricolore legato al polso di ciascuna ragazza.

Casual abito da sera e costume per le altre uscite in una serata gremita di pubblico e di bella musica suonata da Pietroesse per riassaporare una normalità che a stento prova a tornare.

Oltre a Martina le ragazze che si sono aggiudicate la fascia sono Anna Laura Magi Di Noia 17 anni di Fano ragazza prima pagina; un parimerito per Giada Vitale 18 anni di Calcinelli e Mariarca Zupo 18 anni di Senigallia per la fascia Ragazza Gambe ok; ragazza Viso Tv Letizia Reginelli 17 anni di Piobbico.

La serata è stata condotta dalla presentatrice Lara Gentilucci e organizzata da Francesca Cecchini agente esclusivo Regione Marche del concorso nonchè titolare dell’agenzia Pinkeventi di Fano. Ospiti le ragazze vincitrici della scorsa tappa.