La fanese Viola Thian apre il concerto di Anastacia a Civitanova

Fano (PU) – Da Fano ai palcoscenici più importanti in giro per la penisola, Viola Thian, giovane cantautrice al suo primo album d’esordio, sarà ora l’artista chiamata ad aprire una delle due date di Anastacia, la star americana che non ha bisogno di presentazioni. Sabato 8 giugno allo Stadio Comunale di Civitanova Marche (Lungomare Sergio Piermanni, ore 21.00 – prevendite su CiaoTickets http://www.ciaotickets.com) Viola introdurrà la grande artista regina del soul con un opening act, accompagnata sul palco da Francesca Avolio alla batteria, Chiara Gamurrini al basso, Daniela Munda alle tastiere e da Nicoletta Noè alle chitarre.

Al suo primo album, “SOTTOZERO” (Rossoarancia/Warner Music Italy), uscito il 10 maggio, annovera tra i vari singoli, quello in rotazione radiofonica “BONO VOX” realizzato in collaborazione con Zic.

L’album “Sottozero”, che contiene sette brani, già dal titolo pone l’attenzione sulla condizione dell’artista moderno nel mondo musicale attuale. Un artista può sentirsi tale a causa dei tanti “no” e delle tante delusioni ricevute ma può arrivare a sentirsi “sottozero” anche per quello che riguarda, più concretamente, la disponibilità economica.