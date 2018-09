La Gibam fa sul serio, anche la GoldenPlast (serie A2) si arrende

24 settembre 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – La sfida non metteva in palio punti ma se queste sono le premesse quest’anno ci sarà da divertirsi. Dopo la vittoria sulla Bontempi Ancona, la Gibam Virtus vince e convince nel test amichevole andato in scena venerdì sera presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche contro la GoldenPlast Potenza Picena, formazione che milita in Serie A2 e che annovera tra le sue fila nomi noti del calibro di Natale Monopoli (per anni alla Lube) e Matteo Paoletti.

Dopo un primo set “di studio”, nel quale i ragazzi di coach Radici alternano buone giocate a momenti di appannamento generale (a spuntarla è la formazione potentina, con il punteggio di 25-19), ecco venir fuori il carattere di capitan Salgado e compagni, capaci di costruire un buon margine di vantaggio sia nel secondo che nel terzo parziale. A mettersi in luce, in queste fasi, sono soprattutto il muro virtussino (saranno ben 12 in totale) e il servizio, con gli ospiti a bombardare dai 9 metri e a mettere ripetutamente in difficoltà la ricezione dei padroni di casa.

La Virtus si porta così avanti nel computo dei set e nel quarto parziale dà spazio al giovane Tallone per Fellini: a partire in quarta questa volta è la GoldenPlast, che si porta a condurre 12-7, ma la Virtus impatta con un’ottima serie di servizi di Graziani (12-12) e sorpassa un attimo dopo, sfoderando un’ottima prestazione di squadra e portando a casa il parziale.

L’1-3 finale, conquistato in un impianto prestigioso contro una squadra di categoria superiore, fornisce ottime indicazioni per il prosieguo della preparazione, ma soprattutto dà ulteriore morale all’ambiente.

Il prossimo impegno della Gibam sarà sabato prossimo, 29 settembre, quando al palasport Allende di Fano, a partire dalle 15.30, andrà in scena il triangolare contro San Giustino e Loreto.