La Staffetta del Bianchello di Sara Bracci fa tappa a Sant’Andrea in Villis

Sant’Andrea in Villis di Fano (PU) – Sabato la Staffetta del Bianchello di Sara Bracci farà tappa a Sant’Andrea Villis, sulle colline tra Pesaro e Fano alla Cantina Vitali. Questa tappa prevede una passeggiata tra le vigne e una mostra dell’artista Maurizio Gobbi. A seguire la cena in cantina con le carni della macelleria Galli e contesto musicale con DJ. L’evento è curato dall’Associazione Italiana Sommelier, da AIS Marche e AIS Urbino Montefeltro in collaborazione con l’Associazione Camminando sui tuoi passi.

Appena fuori Pesaro, prendendo la strada per Novilara, ci si imbatte sulle colline da cui è possibile ammirare le città di Fano e Pesaro, che sfumano nell’azzurro del mare. Questo luogo si chiama Sant’Andrea in Villis ed è qui che sorgono i generosi vigneti dell’azienda vitivinicola Vitali. La Staffetta del Bianchello di Sara Bracci , fissa qui la sua tappa, nel passaggio di testimone da una cantina all’altra, differenti tra loro, talvolta non vicinissime, ma accomunate da uno stesso comune denominatore: La qualità dei vini prodotti e l’unicità identitaria delle rispettive etichette. L’appuntamento prevede una passeggiata, con partenza alle ore 18.00, alla scoperta delle vigne di gesso, particolarità che può vantare la Cantina Vitali e che si trasferisce anche nella produzione di certe etichette: esempio calzante è appunto il vino “Gessara”. La passeggiata come sempre è a cura di Camminando Monti e Valli che avrà anche il compito di iniziare gli intervenuti ai primi rudimenti di botanica. Alle ore 20:00 si terrà la presentazione della mostra “arte in vigna” una personale di installazioni pittoriche dell’artista Maurizio Gobbi. Alle ore 20.30 si aprirà la cena in cantina con barbecue a cura del centro carni di Stefano Galli e Federico Galli , cui si aggiungerà una serie di preparazioni vegetariane. I vini in degustazione sono naturalmente dell’ Azienda Vitivinicola Vitali . Contesto musicale a cura di un DJ.

*Per partecipare a L’Altra Staffetta e alla Staffetta del Bianchello è necessario aderire all’Associazione Camminando sui Tuoi passi al costo di € 5,00.

Info: Raffaele Papi 3486416335 Prenotazioni via msg whatsapp: 3668132863

Indicare se vegetariani

Le prossimeTappe:

Mercoledi 22 agosto, Azienda Agraria Guerrieri, Piagge

Sabato 1 settembre, Cantina Cignano, Isola di Fano

Giovedi 6 settembre, Cantina Cà Le Suore, Cagli

Sabato 8 settembre, Azienda Agricola Pagliari Gabriele, Montefelcino

Sabato 15 settembre, Azienda Agricola Fiorini, Barchi

