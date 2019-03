L’Africa Chiama e Fondazione Caritas organizzano un Corso di formazione per Tutore Volontario

21 Marzo 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – In collaborazione con l’ufficio del Garante regionale dei diritti della persona l’associazione L’Africa Chiama Onlus e Fondazione Caritas Fano, organizzano la IV° edizione del Corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Il corso ha lo scopo di formare persone che, a titolo gratuito e volontario, rappresentino giuridicamente un minore straniero non accompagnato e siano in grado di instaurare con il minore una relazione, al fine di interpretarne bisogni e problemi. Il percorso formativo, interamente gratuito, si terrà nel mese di maggio, a Fano, presso il Centro Pastorale Diocesano Via Roma 118.

I principali requisiti per prendere parte al percorso sono: essere cittadino italiano o di un altro Paese UE, essere cittadino apolide o di un Paese extra UE purché in regola con il regolamento di soggiorno e con una buona conoscenza della lingua italiana; avere la residenza anagrafica in Italia; avere compiuto i 25 anni; godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

Il corso si inserisce nell’iniziativa “Insieme per educare e accompagnare i minori stranieri”, progetto coordinato da L’Africa Chiama ed ideato e realizzato dalla Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, Caritas Diocesana, Azione Cattolica e Ufficio Migrantes, finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana nell’ambito della Campagna “Liberi di partire, liberi di restare”.

Il bando, consultabile sul sito www.garantediritti.marche.it , rimarrà aperto fino alle ore 12.00 del 12 aprile 2019.

Per ulteriori informazioni – L’Africa Chiama Tel. 0721/865159 italia@lafricachiama.org