Le Marche verso il ritorno a zona gialla dal 4 dicembre

27 Novembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Regione Marche – E’ una previsione confermata anche da una telefonata intercorsa tra il presidente Acquaroli e il ministro Speranza.

“Mi ha appena chiamato – sottolinea il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – il ministro Speranza per confermarmi l’andamento molto positivo dell’indice Rt anche nella scorsa settimana. Se questi dati verranno confermati anche nella settimana in corso, e dai risultati parziali che abbiamo questa sembra essere la tendenza, dal giorno 4 dicembre la nostra regione dovrebbe tornare in zona gialla. Il ministro mi ha anche preannunciato che l’ordinanza in scadenza oggi sarà prorogata fino al 3 dicembre, poiché i 14 giorni per cambiare fascia non vanno considerati dal giorno in cui l’ordinanza è stata emessa ma dal giorno in cui si registra il primo risultato positivo.

Cerchiamo di restare attenti e vigili. Ringrazio i cittadini marchigiani per l’atteggiamento costruttivo e collaborativo e per i sacrifici che stanno compiendo. Conto nelle prossime ore di potervi dare un altro importante aggiornamento”.