Libri di testo gratuiti, la domanda scade il 9 novembre

Fano (PU) – L’assessorato ai Servizi Educativi comunica che la Regione Marche in data 1 ottobre 2018 ha adottato l’atto relativo alle procedure gestionali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019 agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore, statali e paritarie. Per ottenere il beneficio di cui trattasi, gli utenti dovranno: essere residenti nel comune di Fano; appartenere a famiglie il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), con il calcolo effettuato, sulla base DSU 2018 – DPCM n. 159/2013 con riferimento ai redditi posseduti nel 2016, non sia superiore ad € 10.632,94. Il modulo di domanda dovrà essere compilato direttamente presso l’Ufficio Diritto allo Studio del Settore Servizi Educativi con la documentazione comprovante l’acquisto dei libri stessi, entro e non oltre il 9 novembre 2018.